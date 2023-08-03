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По делу о гибели главы МВД Украины под подозрение попали пять чиновников

Пять украинских чиновников получили подозрения по делу о гибели руководства МВД
Обстановка на месте крушения вертолёта в Броварах, 18 января 2023 г.
Обстановка на месте крушения вертолёта в Броварах, 18 января 2023 г. (Фото: Ed Ram / Getty Images)

На пятерых чиновников Службы по чрезвычайным ситуациям Украины завели уголовные дела после авиакатастрофы в городе Бровары в январе, в которой погибло руководство МВД, сообщила Генпрокуратура Украины.

По данным следствия, чиновники нарушили правила безопасности при эксплуатации вертолета, принадлежащего Службе чрезвычайных ситуаций. Транспортное средство могли использовать на дежурстве для реагирования на потенциальные ЧС в Киеве, но разрешений на другие виды полетов у экипажа не было.

Кроме того, прокуратура сообщила, что командиру не доложили о неблагоприятных погодных условиях — густом тумане, на такие полеты допусков и сертификатов у экипажа также не было.

Вертолет Super Puma разбился в Броварах Киевской области утром 18 января. Крушение произошло рядом с жилым домом и детским садом. Вместе с членами экипажа на борту находились девять человек, все они погибли. Среди них — министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Служба безопасности Украины назвала тогда три версии крушения: нарушения правил полета, неисправность или умышленные действия с целью уничтожения воздушного транспорта. Расследование показало, что катастрофа произошла из-за ошибки экипажа при полете в сложных метеоусловиях. Сильный туман заставил пилотов вести машину ниже уровня крыши высоких зданий.

После трагедии в стране объявили трехдневный траур.

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МВД Украины Вертолет Бровары авиакатастрофа Денис Монастырский
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