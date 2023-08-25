Компенсацию вредных выбросов оценили в 44% прибыли публичных компаний

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Размер ущерба, который наносят выбросы парниковых газов компаний в мире, эквивалентен примерно 44% операционной прибыли компаний, следует из исследования Чикагского университета, передает Bloomberg.

В исследовании оценили выбросы, которые в 2019 году произвели почти 15 тыс. публично торгуемых компаний, представляющих около 80% мирового рынка. Ущерб от их вредных выбросов — это вызванные изменениями климата пожары, наводнения и другие стихийные бедствия и их последствия. По мнению ученых, если бы компании компенсировали ущерб от своей деятельности, они бы лишились почти половины прибыли.

Для оценки ущерба авторы умножили выбросы CО 2 компаний на «социальную стоимость углерода» — примерно $190 за тонну CO 2; определяется как «денежная стоимость ущерба, связанного с выбросом дополнительной тонны CO 2 ».

Авторы обнаружили различия в странах: в США размер ущерба составил 26% от корпоративной прибыли, в России этот показатель, по их оценке, в пять раз больше — 130%.

Агентство приводит также данные МВФ, по которым прямые и косвенные субсидии на ископаемое топливо в прошлом году достигли рекордных $7 трлн, или более 7% мирового валового внутреннего продукта, а использование этих видов топлива является одним из главных источников парниковых газов.

В апреле совет Евросоюза изменил механизм, который обязывает импортеров стали, цемента, алюминия, удобрений и электричества покупать сертификаты на выбросы парниковых газов. Цель системы — стимулировать использование «чистых» технологий в странах, экспортирующих свою продукцию в ЕС.

До 2034 года объем продаж сертификатов на выбросы будут снижать, а затем вовсе откажутся от них. К 2050 году ЕС намерен достичь климатической нейтральности — нулевого выброса вредных газов в атмосферу.