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Совет ЕС одобрил сокращение торговли сертификатами на выбросы СO2

Совет ЕС принял закон о сокращении продаж сертификатов на выбросы углекислого газа
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Совет Евросоюза одобрил закон о сокращении продаж сертификатов на выбросы углекислого газа для ввозимой в ЕС продукции. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

ЕС скорректировал механизм CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, «Углеродный трансграничный компенсационный механизм»), который обязывает импортеров стали, цемента, алюминия, удобрений и электричества покупать сертификаты на выбросы парниковых газов. Цель системы — стимулировать использование «чистых» технологий в странах, экспортирующих свою продукцию в ЕС. До 2034 года объем продаж сертификатов на выбросы будут снижать, а затем вовсе откажутся от них.

В Евросоюзе также действует система торговли квотами на выбросы парниковых газов (ETS): в ее рамках устанавливается максимально допустимый суммарный уровень выбросов для загрязняющих объектов, который потом делится на квоты и распределяется между объектами. Если уровень выбросов выше уровня квот, то предприятие должно купить разрешение на дополнительные выбросы.

Согласно закону, к 2034 году ЕС планирует прекратить выдачу бесплатных квот на выбросы своим предприятиям. В сферу действия ETS включили морской сектор. Убрать бесплатные квоты для авиасектора планируется постепенно к 2026 году. В 2024 году их сократят на 25%, в 2025-м — на 50%.

Кроме того, была создана отдельная система торговли квотами для поставщиков топлива для отопления зданий, автомобильного транспорта и промышленности (в основном для небольших предприятий). Она будет применяться с 2027 года. Если цены на нефть и газ будут высокими в преддверии запуска системы, его отложат до 2028 года.

Законы приняты в рамках климатической программы «Fit for 55 in 2030», которая предусматривает сокращение выбросов парниковых газов по крайней мере на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. К 2050 году ЕС намерен достичь климатической нейтральности — нулевого выброса вредных газов в атмосферу.

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Евросоюз ЕС выбросы климат изменение климата Закон Экология
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