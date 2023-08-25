Крыло и стойку шасси самолета Пригожина обнаружили в 3 км от места крушения

Крыло и стойку шасси самолета Пригожина нашли в 3 км от места крушения

Фото: Марина Лысцева / Reuters

В Тверской области обнаружили крыло и стойку шасси упавшего самолета, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщает газета «Известия».

На кадрах, опубликованных газетой, виден фрагмент крыла с надписью «02795». На месте обнаружения частей самолета работает спецтехника. «Это одна из крупных деталей, которая отвалилась еще в воздухе и упала сюда в лес рядом с речкой», — сообщил корреспондент издания.

По данным телеграм-канала «112», крыло и шасси бизнес-джета упали в 3 км от места крушения, неподалеку от железнодорожной станции Куженкино.

Накануне элемент хвостового оперения упавшего самолета Пригожина нашли в 3,5 км от места падения борта. Еще один обломок самолета обнаружили примерно в 2 км от места катастрофы, на въезде в Куженкино.

Бизнес-джет Embraer Legacy разбился у населенного пункта Куженкино в Бологовском районе Тверской области 23 августа. На борту было семь пассажиров и три члена экипажа, по данным МЧС, все они погибли.

В Росавиации сообщили, что на борту были основатель ЧВК «Вагнер Евгений Пригожин, командир ЧВК Дмитрий Уткин и бойцы, а также бизнесмен Валерий Чекалов, связанный со структурами Пригожина, а также три члена экипажа.

Самолет принадлежал компании «МНТ-Аэро», которая занималась арендой и лизингом воздушных судов и авиационного оборудования.

СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Среди причин крушения, по данным источника РБК, рассматривают ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.