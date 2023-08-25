Суд арестовал ударившего девушку в шортах мигранта

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Мигранта, который в Нахабино ударил девушку, выбежавшую на пробежку в шортах, суд на время следствия отправил в СИЗО, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом сообщает прокуратура Московской области.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 20-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления по п.«а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 сентября 2023 года», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура указала в своем сообщении ст. 213 — хулиганство (до пяти лет лишения свободы). Однако накануне Следственный комитет сообщил, что изменил квалификацию преступления мигранта.

Вместо хулиганства ему теперь вменяют статью о возбуждении вражды и унижении достоинства по признаку пола с применением насилия — п. «а» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса (от трех до шести лет лишения свободы).

По данным следствия, утром 23 августа в поселке Нахабино мужчина ударил девушку, которая совершала утреннюю пробежку, из-за открытой одежды — шорт и майки.

Прохожим, которые вступились за девушку, мигрант объяснил свой поступок возмущением внешним видом девушки.

Телеграм-канал «112» писал, что задержанный — 20-летний Шахзод, который приехал в Москву из Таджикистана, чтобы лечить психическое расстройство. Потерпевшая — девушка Фаина — после нападения сняла побои и обратилась в полицию.