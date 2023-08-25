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В Барнауле женщина по заданию «Легиона» искала потенциальных поджигателей

ФСБ: в Барнауле женщина искала потенциальных поджигателей по заданию из Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Алтайский краевой суд передали дело жительницы Барнаула, которую обвиняют в сотрудничестве с представителем украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен в России), сообщает ТАСС.

«Следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Барнаула 1978 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)», — цитирует агентство сообщение ФСБ.

Уголовное дело уже направлено в Алтайский краевой суд.

Следствие считает, что в конце 2022 года обвиняемая связывалась с представителем «Легиона» и по их поручению она искала граждан, готовых к поджогам зданий органов власти.

Женщину задержали в марте 2023 года, свою вину она признала, уточнили в ФСБ.

Ранее ФСБ сообщила, что за поджогами военкоматов и объектов инфраструктуры РЖД, МВД, Минобороны в России стоят украинские спецслужбы, которые размещают в интернете объявления о «быстром заработке». За «работу» они обещают россиянам вознаграждение в 10–20 тыс. руб., но после совершения преступления обманывают и обрывают контакты.

Объявления с предложением подобной «работы» размещаются на различных интернет-площадках, в телеграм-каналах по поиску работы, в онлайн-казино и в сетевых магазинах по продаже наркотиков, отмечают ФСБ.

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«Вербовщики сообщают подопечным, что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, как правило, от 10 тыс. до 20 тыс. руб., и возврат похищенных денег. Однако, достигнув желаемого результата, они обрывают контакты», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Источник РБК в полиции рассказал, что за несколько дней в России было предпринято 16 попыток поджога зданий военных комиссариатов. Собеседник РБК отметил, что в половине случаев уже установлено, что задержанные за попытки поджогов действовали по указаниям телефонных мошенников и людей, использующих приемы психологической манипуляции. Во всех случаях никто не пострадал.

Юристы не уверены, что суд будет учитывать психологические манипуляции мошенников как смягчающие обстоятельства. Глава юридической компании AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев пояснял РБК, что в теории суд может учесть любые обстоятельства в качестве смягчающих, так как перечень таких обстоятельств не является исчерпывающим. «По закону в качестве такого обстоятельства может учитываться совершение преступления из сострадания, а также негативное влияние подстрекателя. Однако в отношении поджогов военкоматов пока что подобных прецедентов не было», — говорит юрист.

Теги
ФСБ Алтайский край поджог
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