Володин назвал Россию крупной экономикой Европы в условиях санкций

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За десять лет Россия стала самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров, несмотря на санкции, заявил в телеграм-канале спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Он привел рейтинг крупнейших экономик мира по объему экономики — в 2022 году Россия поднялась на одну строчку, уступив Китаю, США, Индии и Японии и обогнав Германию.

«Россия, несмотря на более 17,5 тыс. введенных санкций, за эти десять лет стала самой крупной европейской экономикой, вошла в пятерку мировых лидеров», — написал Володин. По словам спикера Госдумы, санкции делают Россию сильнее.

Володин подчеркнул, что нужно поддерживать отечественного производителя, укреплять технологический суверенитет, создавать новые индустриальные мощности и отрасли передовых технологий.

Он анонсировал парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в октябре.

Россия по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира, заявил 22 августа президент страны Владимир Путин. Он привел данные Всемирного банка, согласно которым Россия обогнала Германию по «важнейшему показателю» — объему экономики. Президент назвал темпы роста российской экономики «довольно устойчивыми» и призвал сохранить его динамику.