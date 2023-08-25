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Силовик пострадал при задержании мигранта со стрельбой в Хабаровске

СК: силовик пострадал при задержании мигранта со стрельбой в Хабаровске

Силовик пострадал при задержании мигранта со стрельбой в Хабаровске
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Сотрудник правоохранительных органов пострадал при задержании мигранта на автовокзале в Хабаровске, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 24 августа правоохранители совершали ночной рейд, один из проверяемых попытался скрыться и наехал на автомобиле на силовика. Для его задержания было применено оружие.

«В настоящее время пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК). Она предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Стрельба произошла на автовокзале в Хабаровске накануне. Силовики открыли стрельбу из-за мигранта, убегавшего от рейда. Телеграм-канал «112» писал, что мигрант сбил сотрудника ФСБ, но был остановлен огнем сотрудников Росгвардии. По версии Baza, мигрант сбил не одного, а двух сотрудников ФСБ, а при стрельбе получил ранение в живот.

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«Подъем» сообщал, что речь идет о 20-летнем приезжем из Киргизии. На видео, которое опубликовал телеграм-канал, слышны больше десятка выстрелов и крики, а также сработавшие сигнализации машин.

Теги
стрельба ранение силовики Хабаровск
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