Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту «Прогресс МС-24»

Ракета «Союз-2.1а» взлетела с Байконура с новым грузовым кораблем «Прогресс МС-24», сообщили в «Роскосмосе».

«Выведение «Прогресса МС-24» на заданную орбиту, отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно», — говорится в сообщении. Стыковка «Прогресса МС-24» к модулю «Звезда» российского сегмента МКС запланирована на 25 августа в 06:50 мск.

ТАСС сообщает, что корабль должен доставить на МКС около 2 500 кг грузов, среди которых 500 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, а также около 1 535 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, среди которых еда для космонавтов и предметы одежды.

Помимо этого, по просьбе космонавта «Роскосмоса» Сергея Прокопьева на МКС прибудет фигурка инопланетянина E.T. — персонажа фильма «Инопланетянин» (1982) реж. Стивена Спилберга, сообщило агентство.

«Прогресс МС-24» должен сменить «Прогресс МС-22», который отстыковался от

МКС 21 августа. Грузовой корабль закончил космический полет — он вошел в атмосферу Земли и сгорел, сообщали в «Роскосмосе». Обломки упали в несудоходном районе на юге Тихого океана.

Ракету-носитель «Союз-2.1а» вместе с кораблем «Прогресс МС-22» запустили с космодрома Байконур в Казахстане 9 февраля 2023 года, он прибыл на МКС через двое суток. «Прогресс» доставил на станцию более 2,5 т грузов.