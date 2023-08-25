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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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В Пентагоне пообещали следить за деятельностью ЧВК «Вагнер»

Пентагон будет следить за деятельностью ЧВК «Вагнер» после гибели Пригожина
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Катастрофа самолета Пригожина

Пентагон будет следить за деятельностью ЧВК «Вагнер», сообщил пресс-секретарь ведомства бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Трансляцию вел YouTube-канал CBS News.

«Я не думаю, что кто-то будет сбрасывать со счетов потенциальную опасность, связанную с этой группой или остатками этой группы. Так что мы продолжим внимательно следить за ней», — сказал он. Райдер заявил, что ЧВК проводит операции в Буркина-Фасо и Мали.

При этом представитель Пентагона отметил, что ЧВК «Вагнер» больше «не является фактором на поле боя на Украине», потому что она «по сути, была выведена» с него.

«Некоторые из них были переброшены в Белоруссию для обучения белорусских сил, но, по сути, их боевая эффективность снизилась», — подчеркнул он.

Бизнес-джет упал вечером 23 августа в районе населенного пункта Куженкино на северо-западе Тверской области. По данным МЧС России, на борту самолета, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург, находились десять человек (из них три члена экипажа). Все находившиеся на борту погибли, говорилось в сообщении ведомства.

В Росавиации уточняли, что в числе пассажиров самолета значились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (позывной Вагнер). По факту крушения бизнес-джета СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Источник РБК в правоохранительных органах говорил, что следствие рассматривает различные версии крушения бизнес-джета, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Теги
Пентагон ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
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