Пропавшего в Петербурге сооснователя группы «Алиса» нашли живым

Андрей Шаталин (Фото: lizaalert_piter / VK)

Экс-гитарист и сооснователь российской рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин был найден живым, сообщили РБК на горячей линии добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

О пропаже Шаталина сообщалось днем. По данным «Лиза Алерт», 22 августа он вышел из дома и не вернулся.

Шаталину 63 года. Он с небольшими перерывами играл в «Алисе» с 1983 по 2003 год и был одним из основателей группы.