Общество ,
0
Пропавшего в Петербурге сооснователя группы «Алиса» нашли живым
«Лиза Алерт»: найден пропавший в Петербурге сооснователь группы «Алиса» Андрей Шаталин
Андрей Шаталин
Экс-гитарист и сооснователь российской рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин был найден живым, сообщили РБК на горячей линии добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
О пропаже Шаталина сообщалось днем. По данным «Лиза Алерт», 22 августа он вышел из дома и не вернулся.
Шаталину 63 года. Он с небольшими перерывами играл в «Алисе» с 1983 по 2003 год и был одним из основателей группы.