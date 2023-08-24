branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 102,25 (-0,33) Инвестиции, 23 авг, 17:08 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 94,44 (+0,3) Инвестиции, 23 авг, 17:08
Комплектация квартир TechnoBox: что это такое и как делает жизнь удобнее Недвижимость, 15:50
Центробанк Турции поднял ключевую ставку до 25% Финансы, 15:46
ФИФА открыла дело против главы испанской федерации после поцелуя игрока Спорт, 15:45
На юге Польши зафиксировали вспышку «болезни легионеров» Общество, 15:42
Собянин представил на урбанфоруме основные направления развития Москвы Город, 15:41
Разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Главное Общество, 15:41
Депутат Гурулев попал в автомобильную аварию в Москве Общество, 15:41
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Визуальная эстетика: десять красивых отелей в России РБК Стиль и МТС Travel, 15:38
Ликсутов оценил эффект от продления Солнцевской линии метро до Внуково Город, 15:35
Индийский луноход впервые проехал по поверхности Луны Технологии и медиа, 15:30
Роспотребнадзор ужесточил контроль за рыбой и морепродуктами из Японии Общество, 15:30
Sollers начал производство компактных грузовиков Argo в Ульяновске Авто, 15:22
Путин поручил запустить льготную арктическую ипотеку для молодых семей Недвижимость, 15:18
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 15:15
Катастрофа самолета Пригожина ,  
0 

«Фонтанка» узнала о невозможности визуально опознать тело Пригожина

«Фонтанка»: тела погибших после крушения джета Пригожина нельзя опознать визуально
Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Тела погибших пассажиров самолета, среди которых, предположительно, находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сильно пострадали после авиакатастрофы и не поддаются визуальному опознанию, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, идентификацией тел будут заниматься эксперты.

Однако по косвенным признакам, например по отсутствию части безымянного пальца на левой руке, тело Пригожина смог опознать один из командиров «Вагнера», рассказал источник телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ». Также по татуировкам на теле в морге был опознан командир ЧВК Дмитрий Уткин, добавил собеседник телеграм-канала.

Бизнес-джет Embraer потерпел крушение в районе населенного пункта Куженкино в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа, все они погибли.

Росавиация опубликовала список пассажиров самолета, среди них числились Пригожин и Уткин. Кроме того, на месте происшествия был найден телефон бизнесмена, сообщал телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ЧВК «Вагнер». Тела всех погибших обнаружили и утром 24 августа доставили в Тверское областное бюро судебно-медицинской экспертизы, передавал MSK1.ru.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 236 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По данным источника РБК, среди версий катастрофы — ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Читайте на РБК Pro
Темная триада: почему боссами чаще становятся откровенные психопаты
В каких случаях учредитель ООО может быть привлечен к ответственности
Молодость ушла: как распознать кризис среднего возраста
Сможет ли рубль укрепиться: отвечают аналитики Bloomberg и The Economist

Как выглядит место крушения самолета Пригожина. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Теги
Персоны
Евгений Пригожин ЧВК Вагнер самолет опознание тел Тверская область
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Материалы по теме
Зеленский заявил о непричастности Украины к крушению самолета Пригожина
Политика
В Париже заявили о сомнениях в причинах крушения самолета Пригожина
Политика
В Польше заявили, что ЧВК «Вагнер» представляет угрозу и без Пригожина
Политика