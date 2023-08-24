«Фонтанка» узнала о невозможности визуально опознать тело Пригожина

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Тела погибших пассажиров самолета, среди которых, предположительно, находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сильно пострадали после авиакатастрофы и не поддаются визуальному опознанию, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, идентификацией тел будут заниматься эксперты.

Однако по косвенным признакам, например по отсутствию части безымянного пальца на левой руке, тело Пригожина смог опознать один из командиров «Вагнера», рассказал источник телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ». Также по татуировкам на теле в морге был опознан командир ЧВК Дмитрий Уткин, добавил собеседник телеграм-канала.

Бизнес-джет Embraer потерпел крушение в районе населенного пункта Куженкино в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа, все они погибли.

Росавиация опубликовала список пассажиров самолета, среди них числились Пригожин и Уткин. Кроме того, на месте происшествия был найден телефон бизнесмена, сообщал телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ЧВК «Вагнер». Тела всех погибших обнаружили и утром 24 августа доставили в Тверское областное бюро судебно-медицинской экспертизы, передавал MSK1.ru.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 236 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По данным источника РБК, среди версий катастрофы — ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.