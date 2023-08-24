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Красную площадь временно закрыли для посетителей

Красную площадь временно закрыли для посетителей
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Красная площадь 24 августа временно закрыта для посетителей, сообщил Государственный исторический музей в телеграм-канале. О причинах такого решения в посте информации нет.

«Сегодня Красная площадь будет закрыта. Вход в Главное здание музея — через вход № 3 у памятника Жукову», — говорится в сообщении.

Помимо этого, будут закрыты Покровский собор и музейный магазин на Никольской.

Последний раз Красную площадь закрывали на две недели — с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки и проведения мероприятий в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В марте 2021 года Федеральная служба охраны (ФСО) на время ограничила доступ на Красную площадь в Москве из-за забытого на ней пакета. Позднее его владелец сам вернулся за ним.

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