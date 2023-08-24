Часть хвоста самолета Пригожина нашли в 3,5 км от места крушения

Фото: Марина Лысцева / Reuters

Элемент хвостового оперения упавшего самолета, на борту которого, предположительно, находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, нашли в 3,5 км от места крушения, передает «РИА Новости».

Бизнес-джет Embraer Legacy разбился на северо-западе Тверской области — возле населенного пункта Куженкино в Бологовском районе вечером 23 августа. Еще один обломок самолета обнаружили примерно в 2 км от места катастрофы, на въезде в Куженкино.

Бизнес-джет Embraer Legacy, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург, упал в районе населенного пункта Куженкино Тверской области. По данным МЧС, на борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа, все погибли.

В Росавиации сообщили, что в списке пассажиров значились Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. По данным источника «Интерфакса» в экстренных службах, тела всех десяти погибших обнаружены. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ЧВК «Вагнер» заявил, что на месте катастрофы нашли телефон Пригожина. Тела погибших вывезли в Тверской морг для проведения генетической экспертизы.

СК завел уголовное дело по ст. 236 УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По данным источника РБК, среди версий катастрофы — ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.