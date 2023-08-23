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Вьетнам передал Приморью более 200 ящиков продуктов

Вьетнам передал пострадавшим от тайфуна жителям Приморья более 200 ящиков продуктов

Генеральное консульство Вьетнама во Владивостоке вместе с «Обществом дружбы с Вьетнамом» и «Обществом вьетнамцев Приморского края» передали гуманитарную помощь для жителей Приморья, которые пострадали от наводнения.

«Это более 200 ящиков продуктов питания: лапша быстрого приготовления, консервированное сгущенное молоко, соки и др. По словам вьетнамской стороны, «это небольшая помощь, но от всей души», — говорится в сообщении регионального агентства международного сотрудничества в телеграм-канале.

Наводнения начались в Приморье из-за сильных затяжных дождей и тайфуна «Ханун». Пострадали свыше 65 населенных пунктов, спасатели эвакуировали более двух тысяч человек. В Приморском крае из-за наводнений ввели режим ЧС регионального уровня.

В крае организовали пункты временного размещения. Спасатели доставляют в регион лодки, генераторы, тепловые пушки, мотопомпы и насосы. Пострадавшим жителям направляют гуманитарную помощь.
 

Теги
Вьетнам Приморье Приморский край тайфун
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