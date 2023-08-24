Американская ракета Electron оправила на орбиту спутник Acadia

Американская ракета Electron отправила на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Acadia компании Capella Space. Об этом сообщила компания-разработчик ракеты-носителя Rocket Lab.

«Успех миссии! Мы подтверждаем, что спутник Capella Space развернут! Поздравляем и добро пожаловать на орбиту, Acadia!» — написала Rocket Lab в X (прежнее название соцсети — Twitter).

Ракета Electron была запущена со стартового комплекса на полуострове Махия в Новой Зеландии. Она вывела космический аппарат массой 160 кг на орбиту высотой 640 км. Ожидается, что Acadia обеспечит высокое разрешение снимков до 0,3 м и максимальную скорость доставки информации для госучреждений и частных клиентов.

Калифорнийская компания Capella Space создает орбитальную группировку спутников для получения изображений Земли с высоким разрешением в любое время суток и при любых погодных условиях. Устройства оснащены радаром с синтезированной апертурой (SAR). В компании стремятся к автоматизации SAR, чтобы ночные снимки получались такими же четкими, как дневные. Клиенты Capella Space могут самостоятельно выбирать орбитальную плоскость спутника, чтобы получить изображение в любой точке мира.