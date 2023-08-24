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Американская ракета Electron оправила на орбиту спутник Acadia

Американская ракета Electron отправила на орбиту спутник Acadia компании Capella Space

Американская ракета Electron отправила на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Acadia компании Capella Space. Об этом сообщила компания-разработчик ракеты-носителя Rocket Lab.

«Успех миссии! Мы подтверждаем, что спутник Capella Space развернут! Поздравляем и добро пожаловать на орбиту, Acadia!» — написала Rocket Lab в X (прежнее название соцсети — Twitter).

Ракета Electron была запущена со стартового комплекса на полуострове Махия в Новой Зеландии. Она вывела космический аппарат массой 160 кг на орбиту высотой 640 км. Ожидается, что Acadia обеспечит высокое разрешение снимков до 0,3 м и максимальную скорость доставки информации для госучреждений и частных клиентов.

Калифорнийская компания Capella Space создает орбитальную группировку спутников для получения изображений Земли с высоким разрешением в любое время суток и при любых погодных условиях. Устройства оснащены радаром с синтезированной апертурой (SAR). В компании стремятся к автоматизации SAR, чтобы ночные снимки получались такими же четкими, как дневные. Клиенты Capella Space могут самостоятельно выбирать орбитальную плоскость спутника, чтобы получить изображение в любой точке мира.

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Теги
ракета спутник США Новая Зеландия
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