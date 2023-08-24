В Союзе автосервисов заявили о риске нехватки СТО в мегаполисах

Жители российских мегаполисов рискуют столкнуться с нехваткой небольших автомастерских, автомоек и шиномонтажей из-за реорганизации бывших промышленных зон, которая активно ведется в крупных городах. Об этом заявил член правления Союза автосервисов России Дмитрий Даньшов, передают «Известия».

«Значительная часть автосервисов расположена в промзонах. Сейчас на их месте активно появляются новые жилые комплексы, торговые и бизнес-центры. При этом в подавляющем большинстве случаев проектами реконструкции таких зон площадки, на которых могли бы размещаться техцентры, не предусмотрены», — сказал он.

Большинство владельцев небольших мастерских, автомоек и шиномонтажей арендуют помещения, и при сносе промзон им приходится либо закрывать бизнес, либо искать для него новые помещения, отметил представитель правления Союза автосервисов Александр Пахомов. При этом предприниматели не могут рассчитывать на какую-либо компенсацию и «со всем оборудованием просто оказываются на улице».

Ликвидация бывших промзон в крупных городах и вывод автосервисов за черту мегаполисов резко снижает доступность ремонта машин, подчеркнул Даньшов. Переезд техцентров в другой район также вынуждает сотрудников искать другую работу, что усугубляет нехватку квалифицированных кадров в отрасли.

Решить проблему нехватки техцентров, автомоек и шиномонтажей можно, предусмотрев на этапе планировании новых жилых комплексов специальных зон, где могут размещаться такие предприятия, считают эксперты. Такими зонами могут быть первые этажи в многоярусных паркингах, заявили в Союзе автосервисов.

В ноябре прошлого года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Авито» писала, что в России растет популярность бизнеса, связанного с авторемонтами и сервисом. С начала года спрос на покупку сервисов, связанных с автомобилями, и автомастерских в России вырос в пять раз. Наиболее высокие темпы в январе-октябре отметили в Краснодаре (рост в 17 раз), Екатеринбурге (в 14 раз), Казани, Перми, Красноярске и Саратове (в 10 раз).

При этом, как сообщили «Коммерсанту» в «Автостате», владельцы гарантийных автомобилей стали реже обращаться к официальным дилерам по сравнению с 2018 годом — 77,3% опрошенных автовладельцев в этом году против 87,1% в прошлом. К помощи независимых станций технического обслуживания они стали прибегать чаще: 11% и 6,8% соответственно.

Исполнительный директор, главный редактор сайта «Автостат» Сергей Удалов ожидает, что сегмент сервиса в целом будет продолжать расти как у дилеров, так и на мультибрендовых сервисных станциях.