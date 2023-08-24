В Kaspersky рассказали о новой схеме мошенничества в Telegram

Лаборатория Касперского» (Kaspersky Lab)обнаружила новую схему кражи денег, личной и финансовой информации через Telegram, в которой злоумышленники маскирутся под сервис для онлайн-обмена валюты. Об этом рассказали «РИА Новости» в компании.

Мошенники создали ресурс, на котором предлагается обменять валюту и криптовалюту. После того, как пользователь решает воспользоваться услугой, его просят перейти в Telegram-бот. При покупке валюты наличными пользователю предлагается оформить заявку с менеджером, совершить оплату онлайн любым способом и забрать наличные в пункте выдачи.

Оператор уточняет удобную для клиента точку выдачи и время, желаемый номинал купюр, персональные данные: ФИО получателя денег и его номер телефона, а также банк для оплаты. Пользователя убеждают, что он получит средства через 40-60 минут после того, как переведет деньги. Но фактически пользователь просто теряет свои средства, а также подвергает риску личные данные.

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова отметила, что в последнее время злоумышленники стали чаще использовать Telegram-боты для реализации мошеннических схем. Она призвала пользователей соблюдать основные правила цифровой безопасности.

Например, стоит насторожиться, если реквизиты для оплаты показывают, что деньги необходимо перевести не юридическому, а физическому лицу — по номеру телефона. Также специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют использовать для финансовых операций только официальные, надежные сервисы.

На прошлой неделе начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин рассказал РБК, что мошенники начали обманывать банковских клиентов с помощью легенды о замене социальных карт. Они звонят банковским клиентам на городские номера, представляются сотрудниками органов социальной поддержки и предлагают обновить действующие социальные карты. Если человек соглашается, то мошенники просят назвать мобильный номер якобы для отправки СМС-кода о готовности социальной карты.

На самом деле клиенту приходит СМС с кодом для восстановления доступа в личный кабинет банка. Затем мошенники пытаются узнать у него код и номер карты, которые используются для входа в онлайн-банк. Если они получают к нему доступ, то переводят все деньги клиента на свои счета.

«Обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения, поэтому, чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону», — напоминает Ревякин. В случае со звонками от якобы «сотрудников соцподдержки» он рекомендует внимательно читать текст входящих СМС, которые поступают после таких звонков, — в нем всегда содержатся детали и назначение проводимой операции. Если СМС приходит от банка, то следует перезвонить в банк самостоятельно, а также перепроверить информацию в контакт-центре или офисе.