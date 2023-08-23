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В Ставропольском крае «Газель» насмерть сбила детей-велосипедистов

В Ставропольском крае «Газель» насмерть сбила троих детей-велосипедистов на тренировке

На трассе вблизи Пятигорска водитель «Газели» наехал на группу несовершеннолетних спортсменов на велосипедах, в результате погибли трое детей в возрасте 11, 12 и 13 лет. Об этом сообщила ГИБДД Ставропольского края в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, ДТП произошло на 3 км автодороги «Обход города Пятигорска». 33-летний водитель грузовой «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и наехал на детей.

Несовершеннолетние велосипедисты находились на тренировке вместе с наставницей. Тренер ехала впереди детей на автомобиле сопровождения.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования семьям погибших. «Мы обязаны досконально разобраться, как выполнялись протоколы безопасности при перемещениях спортсменов, что привело к такой трагедии», — написал он в своем телеграм-канале.

На место аварии выехал министр физической культуры и спорта края Борис Семеняк, добавил Владимиров. По его словам, водителя «Газели» задержат.

Ставропольская прокуратура сообщила о начале проверку, в ходе которой даст оценку действиям должностных лиц спортивной школы при организации участия детей в спортивном мероприятии. На место ДТП выехал и.о. прокурора Предгорного района Сергей Рубежный.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), сообщило ставропольское управление Следственного комитета. Максимальное наказание в случае гибели более двух лиц — десять лет лишения свободы.

Теги
ДТП «Газель» Дети велосипед Ставропольский край
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