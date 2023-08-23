Губернатор Тверской области взял на личный контроль крушение самолета

Губернатор взял на личный контроль крушение самолета с Пригожиным в списке пассажиров

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на личный контроль ситуацию с крушением «гражданского воздушного судна» на северо-западе региона, сообщает пресс-служба области.

«В настоящее время на месте работают представители правоохранительных органов, МЧС. Устанавливаются детали происшествия, количество погибших в результате крушения гражданского судна уточняется», — говорится в сообщении.

В Росавиации ранее сообщили, что в числе пассажиров самолета значится Евгений Пригожин. Так зовут основателя ЧВК «Вагнер», в Росавиации не уточняли, идет ли речь именно о нем.

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Бизнес-джет Embraer Legacy упал в районе населенного пункта Куженкино в Бологовском районе на северо-западе Тверской области. МЧС России сообщало, что на борту самолета, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург, находились десять человек (из них три члена экипажа). Предварительно, все находившиеся на борту погибли.

Ксения Собчак со ссылкой на источники, а также телеграм-канал Baza писали, что бортовой номер упавшего самолета — RA-02795, это судно связывают с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.