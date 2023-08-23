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Губернатор Карелии предложил переименовать Сортавалу в Сердоболь

Глава Карелии Парфенчиков предложил переименовать город Сортавала в Сердоболь
Сортавала
Сортавала (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков предложил переименовать город Сортавала обратно в Сердоболь. Об этом он заявил на церемонии награждения участников спецоперации, пишет Karel Inform.

«Сортавала — это не финский город, а бывший Сердоболь. Так же, как и Куркиеки — это древняя столица Кирьяж. Это наша историческая память», — сказал глава республики.

Сортавала — город на юго-западе Карелии. Расположен на северном берегу Ладожского озера неподалеку от границы с Финляндией.

Название Сортавала около тысячи лет назад получила местность в окрестностях города, говорится на сайте администрации Сортавальского района. Тогда в этих краях проживали карелы. Новгородцы, торговавшие с ними, называли местность Сердовольем. В XIV веке Сердоволье стало центром Никольско-Сердовольского погоста (административно-территориальная единица на Руси).

В XIV веке погост перешел к Московскому княжеству. В середине XVII века, после завоевания этих земель Швецией, был основан город Сотравала. В 1721 году город, к тому времени ставший деревней, перешел по Ништадскому мирному договору к России под названием Сердоболь. В 1783 году ему был возвращен статус города.

По одной из версий название Сердоволь — модифицированный на русский манер вариант произношения слова «Сортавала», говорится на сайте местной администрации.

Однако, так как оно не имело русскоязычного корня, деревню переименовали в Сердоболь, что означало «родня». В 1917 году город отошел к Финляндии, которая отделилась от Российской империи, и вновь стал Сортавалой. В 1940 году по итогам советско-финской войны он отошел СССР вместе с Карелией. В годы Великой Отечественной войны был сначала захвачен Финляндией, а затем освобожден советскими войсками. Название города больше не менялось.

Теги
Карелия переименование городов Артур Парфенчиков
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