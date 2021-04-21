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Мэр Сортавалы объяснил подачу заявки в Книгу рекордов из-за проверок

Сергей Крупин
Сергей Крупин (Фото: Сергей Крупин / VK)

Власти карельской Сортавалы подали заявку в Книгу рекордов России, потому что считают их муниципалитет самым проверяемым в стране. Об этом заявил РБК глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин.

«Мы действительно направили такую заявку, и если такой номинации нет, то мы надеемся, что мы получим разъяснения, куда мы можем номинироваться для того, чтобы подтвердить свой статус. На сегодняшний день мы считаем, что мы самый проверяемый муниципалитет в стране. Нам за последние полгода поступило порядка 1030 запросов и проверок, которые осуществляет прокуратура», — заявил Крупин.

Крупин считает, что проверки могут быть связаны с его победой на выборах в 2020 году, поскольку он является беспартийным. Второй причиной постоянных проверок, по мнению Крупина, может быть долгий процесс объединения Сортавалы и ближайшего поселка Хелюля, при котором мэру Сортавалы придется передать свои полномочия администрации района. «Все прекрасно понимают, что эта передача нужна для того, чтобы город стал финансовым донором района», — сказал Крупин.

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<p>Здание администрации города Красноярска</p>

В пресс-службе главы республики Карелия РБК заявили, что не располагают информацией о таком количестве проверок в Сортавале и их причинах.

Ранее Крупин в интервью онлайн-журналу «Черника» сообщил, что Совет Сортавальского городского поселения отправил заявку в Книгу рекордов России в номинацию «Самый проверяемый муниципалитет России». По его словам, за полгода в адрес администрации Сортавалы поступило 1030 запросов из прокуратуры, МВД, Министерства финансов, Роспотребнадзора и налоговой инспекции.

В 2009 году Самара направила заявление в книгу рекордов Гиннеса о регистрации муниципалитета как самого проверяемого прокуратурой органа власти в мире. По данным администрации, за тот год в мэрию города поступило около 2 тыс. обращений прокуратуры.

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