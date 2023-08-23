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Во Франции 22 августа побил рекорды жары за всю историю наблюдений

Meteo-France: 22 августа стал самым жарким днем второй половины месяца за всю историю
Фото: Kiran Ridley / Getty Images
Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Во Франции 22 августа был зафиксирован самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает метеорологическая служба Meteo-France.

«Во вторник было побито множество рекордов. Мы можем отметить абсолютные рекорды максимальной температуры, такие как, в частности, рекорд Оранжа (департамент Воклюз) с 42,7 градуса или Пужо (департамент Гар) с 41,6 градуса. Также были побиты многие месячные рекорды», — говорится в сообщении.

По данным метеорологической службы, сильная жара охватила две трети юга страны. Так, в долине Роны и на юге Центрального массива, в Окситании и Аквитании зафиксированы рекордные температуры от 40 до 42 градусов выше нуля. При этом синоптики не исключили новых температурных рекордов.

«Национальный термический индекс, введенный в 1947 году, во вторник достиг 27,1 градуса — никогда прежде не зарегистрированного после 15 августа уровня температур», — сообщается в Twitter службы.

В Meteo-France уточнили, что в 19 департаментах сохраняется красный уровень погодной опасности из-за жары, в 37 департаментах — оранжевый, в 11 — желтый. Помимо этого, с 15:00 до 21:00 по местному времени могут пройти грозы.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в эфире France Bleu сообщила, что правительство ускорит работу по улучшению термоизоляции зданий. «Сегодня мы не наблюдаем загруженности больниц из-за жары, — заверила она.

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Теги
Франция температурный рекорд жара
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