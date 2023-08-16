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В Турции зафиксировали рекордную для страны температуру в 49,5 градуса

В Турции зарегистрировали рекордную для страны температуру в 49,5 градуса

Температура воздуха в Турции установила абсолютный рекорд за всю историю страны, достигнув отметки в плюс 49,5 градуса. Такой показатель зарегистрировали в 15 августа близ города Сарычакая в провинции Эскишехир в центральной части страны, сообщил министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter).

«По данным главного управления метеорологии министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата, самая высокая температура была зафиксирована в провинции Эскишехир и составила [плюс] 49,5 градуса Цельсия», — написал министр.

Предыдущий рекорд, по словам Озхасеки, был установлен 20 июля 2021 года в городе Джизре провинции Ширнак. Тогда воздух прогрелся до плюс 41,1 градуса.

Жаркая погода установилась в Турции несколько дней назад. В районах на побережье Эгейского Черного и Средиземного морей, а также в Центральной Восточной и Юго-Восточной Анатолии температура воздуха на 7-10 градусов превысила норму для середины августа. Антициклон, который принес жару, пришел в Турцию со стороны Ливии. Ожидается, что такая погода сохранится в стране до конца недели.

Теги
Турция температурный рекорд аномальная жара
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