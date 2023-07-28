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В Подмосковье избили мужчину, бросившего бутылку в сторону детей

В Подмосковье избили мужчину, бросившего бутылку в сторону детей на детской площадке

В деревне Мисайлово в Ленинском городском округе Подмосковья избили мужчину, который бросил пустую бутылку в детей на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Московской области.

По данным ведомства, 23-летний уроженец Бурятии около детской площадки распивал со своими знакомыми спиртные напитки. Он бросил пустую бутылку в сторону семилетнего мальчика и девятилетней девочки, а также ударил последнюю веткой по ноге.

Отец детей в ответ избил мужчину, после чего его на скорой помощи увезли в больницу. От госпитализации он отказался.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве (ст. 213 УК). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя главного следственного управления СК по Подмосковью Ярославу Яковлеву доложить о предварительно установленных обстоятельствах дела.

По данным Shot, 23-летнего мужчину избили несколько жителей ЖК «Пригород Лесное» в Мисайлове: они заподозрили его в приставаниях к детям. Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что он пытался увести с площадки мальчика, но его сестра начала кричать, тогда он бросил в нее бутылку, и отпустил ребенка.

Через несколько часов он начал хватать другого мальчика, это заметили другие дети и позвали взрослых. После этого несколько жильцов вышли на улицу и начали избивать мужчину. Их соседи вызвали полицию. Shot пишет, что двух участников избиения мужчины задержали, а сам он сбежал из больницы, его ищут.

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Следственный комитет МВД Московская область Подмосковье избиение хулиганство
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