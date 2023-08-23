В Вологодской области решили запретить беспилотники

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С 1 сентября на территории Вологодской области будет запрещено использование беспилотников, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на своей странице во «ВКонтакте».

«Исключение делается только для отдельных государственных, муниципальных и силовых структур. Там, где это необходимо для обеспечения безопасности», — написал Кувшинников.

Он отметил, что с начала российской военной операции дроны применяются украинскими военными для нанесения ударов по приграничным и тыловым регионам России и сбору разведывательной информации о гражданских и военных объектах.

Запрет на использование беспилотников регионы России начали вводить в 2022 году. По данным на конец июля 2023 года, ограничения действуют в 60 регионах России вне зависимости от введенного в регионе уровня реагирования.

Ограничения распространяются на БПЛА любой взлетной массы. За нарушение запрета грозит как административная ответственность — штраф от 20 тыс. до 500 тыс. руб., так и уголовная, если действия повлекли смерть человека.