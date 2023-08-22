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В Минпромторге допустили снятие запрета на полеты некоторых видов БПЛА

Замглавы Минпромторга Василий Шпак: запрет на полеты некоторых видов дронов могут отменить
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Некоторые виды беспилотников могут быть исключены из ограничений, связанных с запретом использования дронов, который ввели регионы России, заявил в интервью ТАСС замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Ранее Минэкономразвития предложило при введении запретов на полеты беспилотников сделать исключение для аппаратов, которые используются в сельском хозяйстве.

«Вполне возможно, что в экспериментальный правовой режим будут включены беспилотники, предназначенные для мониторинга линейных объектов. <...> С помощью одних БАС [беспилотные авиационные системы] ведется контроль за локальными и магистральными трубопроводами для предотвращения аварий. Обычно они применяются компаниями при добыче и транспортировке нефти и природного газа», — ответил замминистра. Он добавил, что дроны используются также в лесном хозяйстве и их использование играет большую роль в борьбе с природными пожарами.

При этом он уточнил, что решение будет за Минтрансом и Минэкономразвития, которые сейчас занимаются этим вопросом.

Минэкономразвития сообщило, что получило заявки на введение экспериментального правового режима [ЭПР] в отношении некоторых видов беспилотников на территории 19 субъектов России.

«У Минэкономразвития России в работе восемь заявок на установление ЭПР на территории 19 субъектов РФ. <...> В данных ЭПР планируется осуществлять воздушную перевозку грузов, вносить средства защиты растений на сельскохозяйственные поля, осуществлять мониторинг лесов и тушение лесных пожаров, проводить технологические испытания», — сообщили тогда в министерстве.

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Речь шла о Саратовской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Ульяновской, Тамбовской, Астраханской, Воронежской, Липецкой, Самарской, Тверской, Московской, Белгородской областях, Ставропольском, Алтайском краях, Ненецком автономном округе, Республике Татарстан, Москве (город Зеленоград) и Санкт-Петербурге.

К началу июля запрет на использование беспилотников ввели 60 регионов. Большая часть регионов ввела ограничения после конца октября 2022 года постановлениями губернаторов, которые прямо ссылались на указ президента от 19 октября № 757. Он был посвящен мерам, связанным с другим указом, который устанавливал для регионов четыре уровня реагирования — от максимального, военного положения (для новых регионов — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей), до уровня базовой готовности.

Теги
беспилотники Минпромторг запрет
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