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В ДТП с «Уралом» в Петербурге погибли трое военных

Росгвардия: трое военнослужащих погибли и трое пострадали в аварии на КАД Петербурга

В аварии на кольцевой автомобильной дороге (КАД) Петербурга погибли трое военнослужащих, еще трое пострадали, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии Северо-Западного округа.

«Раненым оказана доврачебная помощь на месте, они доставляются в лечебные учреждения. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь», — сообщили в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на экстренный службы сообщает, что с ДТП произошло с участием военного грузовика «Урал».

22 августа на 84 км внутреннего кольца КАД столкнулись два легковых автомобиля и военный грузовик, сообщал портал 78.ru. Участниками ДТП стали семь человек. По данным 78.ru, трое из них погибли, остальные получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии.

Теги
Росгвардия Санкт-Петербург ДТП
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