Минсельхоз решил уточнить у Nestle причины роста цен на детское питание

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Цены на отечественное сырье для производства детского питания стабильны, так что на рост цен готовой продукции могут повлиять другие факторы, заявили РБК в Минсельхозе, комментируя планы Nestle повысить цены.

Ведомство пообещало уточнить позицию Nestle по повышению цен на продукцию.

«На себестоимость готовой продукции могут оказывать влияние другие факторы, включая удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, повышение зарплат и прочие составляющие», — предположили в ведомстве.

Там также отметили, что нельзя исключать риска «недружественных действий» со стороны компании, акционерами которой являются представители недружественной страны (Nestle — швейцарская компания).

О том, что Nestle с 4 сентября повысит цены на 9% на детское питание, в том числе на заменители грудного молока (Nestogen, NAN, Gerber и Nestlе), готовые завтраки (Nesquik, «Хрутка», Cosmostars) и растворимые напитки из какао, узнал «Коммерсантъ» из письма, которое компания разослала ретейлерам.

В обращении к торговым партнерам Nestle объясняла подорожание детского питания серьезным снижением курса рубля — более чем на 30% с начала 2023 года. Кроме курса рубля, на стоимость напитков из какао влияет также рост мировых цен на сырье и сахар: цена какао-бобов на товарной бирже в Нью-Йорке 22 августа достигала $3,33 тыс. за тонну, что на 23% больше, чем в январе. Оптовые цены на сахар росли с начала года, хотя к 12 июля в среднем снизились примерно до 60 руб. за 1 кг, пояснил источник газеты из числа сахарозаводчиков.

Nestle в марте 2022 года прекратила поставки в Россию капсул Nespresso, минеральной воды San Pellegrino, шоколадных батончиков KitKat и Nesquik, а также отказалась от инвестиций и рекламных кампаний в стране. При этом компания продолжила поставлять в страну детское питание, крупы и некоторые бренды кормов для домашних животных.