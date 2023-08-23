branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 102,57 (0) Инвестиции, 22 авг, 15:54 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 94,14 (0) Инвестиции, 22 авг, 15:54
На чердаке дома в Иркутске нашли гранату времен Первой мировой войны Общество, 12:27
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 12:15
Кибермагазин: какие цифровые технологии применяют в ретейле Тренды, 12:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:12
Экс-менеджеру OpenSea дали тюремный срок за инсайдерскую торговлю NFT Крипто, 12:11
Как пройдет день города в Казани в 2023 году Life, 12:11
Минобороны отчиталось об уничтожении дрона над Белгородской областью Политика, 12:10
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
В Вологодской области решили запретить беспилотники Политика, 12:09
Как Новосибирская область становится территорией науки и инноваций Пресс-центр, 12:05
Основной день саммита БРИКС. Трансляция Политика, 12:04
Чемпионка России в танцах на льду рассказала, что 7 лет страдала булимией Спорт, 12:04
Бывшую дачу Сталина в Мытищах решили продать до конца года Бизнес, 12:00
Как доставить товар и не потерять деньги из-за перегруза на границах Pro, 11:55
Мэр сообщил о прямом попадании по многоэтажке при обстреле Донецка Политика, 11:54
Бизнес ,  
0 

Минсельхоз решил уточнить у Nestle причины роста цен на детское питание

Минсельхоз пообещал уточнить позицию Nestle по росту цен на детское питание
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Цены на отечественное сырье для производства детского питания стабильны, так что на рост цен готовой продукции могут повлиять другие факторы, заявили РБК в Минсельхозе, комментируя планы Nestle повысить цены.

Ведомство пообещало уточнить позицию Nestle по повышению цен на продукцию.

«На себестоимость готовой продукции могут оказывать влияние другие факторы, включая удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, повышение зарплат и прочие составляющие», — предположили в ведомстве.

Там также отметили, что нельзя исключать риска «недружественных действий» со стороны компании, акционерами которой являются представители недружественной страны (Nestle — швейцарская компания).

О том, что Nestle с 4 сентября повысит цены на 9% на детское питание, в том числе на заменители грудного молока (Nestogen, NAN, Gerber и Nestlе), готовые завтраки (Nesquik, «Хрутка», Cosmostars) и растворимые напитки из какао, узнал «Коммерсантъ» из письма, которое компания разослала ретейлерам.

В обращении к торговым партнерам Nestle объясняла подорожание детского питания серьезным снижением курса рубля — более чем на 30% с начала 2023 года. Кроме курса рубля, на стоимость напитков из какао влияет также рост мировых цен на сырье и сахар: цена какао-бобов на товарной бирже в Нью-Йорке 22 августа достигала $3,33 тыс. за тонну, что на 23% больше, чем в январе. Оптовые цены на сахар росли с начала года, хотя к 12 июля в среднем снизились примерно до 60 руб. за 1 кг, пояснил источник газеты из числа сахарозаводчиков.

Читайте на РБК Pro
Риски работы на маркетплейсах: почему селлеры боятся идти на Wildberries
В России появились новые правила начисления НДФЛ. Что изменилось
Сможет ли рубль укрепиться: отвечают аналитики Bloomberg и The Economist
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg

Nestle в марте 2022 года прекратила поставки в Россию капсул Nespresso, минеральной воды San Pellegrino, шоколадных батончиков KitKat и Nesquik, а также отказалась от инвестиций и рекламных кампаний в стране. При этом компания продолжила поставлять в страну детское питание, крупы и некоторые бренды кормов для домашних животных.

Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Теги
Минсельхоз детское питание Nestle повышение цен
Материалы по теме
Производитель «ФрутоНяни» предупредил о росте цен на детское питание
Общество
Молодежь в России стала потреблять меньше продуктов питания
Экономика
Мишель Обама открыла компанию по производству здорового питания для детей
Бизнес