Мужчина ударил камнем по иконе в храме Киево-Печерской лавры
Неизвестный мужчина разбил стекло на иконе Спаса Нерукотворного в храме Агапита Печерского Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщается на сайте Украинской православной церкви (УПЦ).
Мужчина зашел в храм во время церковной службы и дважды ударил камнем по иконе. Посетители храма остановили злоумышленника, после чего его задержала полиция. На место вызвали следственно-оперативную группу.
В ночь с 6 на 7 июля неизвестные сожгли икону Пресвятой Богородицы Будятичевской у Святого источника в деревне Будятичи Волынской области Украины. В информационно-просветительском отделе УПЦ сообщили, что в результате инцидента также были сожжены текст молитвы, который был прикреплен к иконе, и уничтожена входная дверь часовни, которая находится на территории у источника.