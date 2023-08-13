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Мужчина ударил камнем по иконе в храме Киево-Печерской лавры

Мужчина разбил стекло на иконе в храме Агапита Печерского в Киево-Печерской лавре
Фото: upc_news / Telegram
Фото: upc_news / Telegram

Неизвестный мужчина разбил стекло на иконе Спаса Нерукотворного в храме Агапита Печерского Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщается на сайте Украинской православной церкви (УПЦ).
 

Фото: upc_news / Telegram
Фото: upc_news / Telegram

Мужчина зашел в храм во время церковной службы и дважды ударил камнем по иконе. Посетители храма остановили злоумышленника, после чего его задержала полиция. На место вызвали следственно-оперативную группу.

В ночь с 6 на 7 июля неизвестные сожгли икону Пресвятой Богородицы Будятичевской у Святого источника в деревне Будятичи Волынской области Украины. В информационно-просветительском отделе УПЦ сообщили, что в результате инцидента также были сожжены текст молитвы, который был прикреплен к иконе, и уничтожена входная дверь часовни, которая находится на территории у источника.

Теги
Киево-Печерская лавра Украина икона
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