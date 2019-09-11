Аниматоры представили нового персонажа мультсериала «Лунтик и его друзья»

Фото: пресс-служба студии «Мельница»

Студия анимационного кино «Мельница» представила нового персонажа мультсериала «Лунтик и его друзья», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

Новым персонажем сериала станет новая подружка главного героя Лунтика — Луна (ударение на первый слог. — РБК). Она будет похожа на Лунтика, но для ее образа аниматоры выбрали желтый цвет.

Согласно замыслу авторов, она, так же как и Лунтик, упадет с Луны и перевернет жизнь окрестностей пруда. Луне суждено взбудоражить чрезмерно спокойную жизнь поляны, а также привнести в сериал драйв, энергию и немного шалости. В пресс-службе отметили, что на этапе разработки образа подружки главного героя одним вариантов для ее имени было имя Шалуня.

К настоящему времени студия сняла первые десять серий нового сезона. Премьера картины запланирована на январь 2020 года.

«Лунтик и его друзья» — мультсериал, предназначенный для детей младшего дошкольного возраста. Согласно сюжету, действие картины разворачивается в травяных зарослях около пруда и близлежащих окрестностях. Премьера сериала состоялась 2006 году.