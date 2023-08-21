branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
«Бешикташ» представил купленного у ЦСКА самого дорогого игрока Казахстана Спорт, 13:05
Как ищут утонувших в Москве диггеров. Видео Общество, 13:05
Гладков сообщил о сброшенной на Новостроевку-Вторую с дрона гранате Политика, 13:02
Служившую в ФСБ трансгендерную девушку оштрафовали по делу о гостайне Политика, 12:49
В Москве нашли тело третьего погибшего диггера Общество, 12:49
Верховный суд запретил винить покупателей в отравлении алкоголем Общество, 12:47
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:46
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Какую роль сыграет палладий в экономике будущего Тренды, 12:44
Российской легкоатлетке разрешили выступать за США Спорт, 12:39
Как слезть со скидочной иглы и не потерять клиентов — кейсы компаний Pro, 12:32
В Москве ребенок в каршеринге укололся о шприц с неизвестным веществом Общество, 12:25
Эксперты оценили снижение цен на пиломатериалы в России Недвижимость, 12:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:22
«Барби» потеряла первое место в прокате. Вы удивитесь, кто теперь лидер Life, 12:19
Общество ,  
0 

К тушению пожара на складе с красками в Подмосковье привлекли вертолеты

МЧС: к тушению пожара на складе с красками в Подмосковье привлекли два вертолета
Фото: Денис Бочаров / Global Look Press
Фото: Денис Бочаров / Global Look Press

Для ликвидации пожара на складе в Богородском городском округе Московской области привлекли два вертолета. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Возгорание тушат вертолет Ка-32 МЧС России и еще один Ка-32 Московского авиационного центра.

«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, поскольку внутри находятся лакокрасочные изделия, кроме того сложная планировка здания», — отметили в ведомстве.

Площадь пожара на складе с лакокрасочными изделиями сейчас составляет 3 тыс. кв. м, на месте работают более 130 специалистов и 38 единиц техники.

Пожар на складе в Богородском городском округе начался утром 21 августа. МЧС сообщала, что загорелось административно-складское здание на ул. Ильича, д. 1, к. 2, тогда площадь пожара составляла 2 тыс. кв. м.

ТАСС сообщал, что на складе находится производство лакокрасочных изделий, позднее информацию подтвердило МЧС. Очаг пожара находится на втором этаже.

Читайте на РБК Pro
«Просто добавь воды»: почему в 1990-е ролики запоминались, а сейчас нет
Х5 Retail Group опережает конкурентов. Что будет с ее акциями
Казахстанский аналог «Авито»: как продавать на маркетплейсе Satu
Почему соучредитель Airbnb избавился от акций компании почти на $1,5 млрд
Теги
Пожар склад Подмосковье МЧС
Материалы по теме
В Подмосковье загорелся склад с красками
Общество
Склад Wildberries в Электростали затопило из-за ливня в Подмосковье
Общество