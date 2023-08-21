МЧС: к тушению пожара на складе с красками в Подмосковье привлекли два вертолета

К тушению пожара на складе с красками в Подмосковье привлекли вертолеты

Фото: Денис Бочаров / Global Look Press

Для ликвидации пожара на складе в Богородском городском округе Московской области привлекли два вертолета. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Возгорание тушат вертолет Ка-32 МЧС России и еще один Ка-32 Московского авиационного центра.

«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, поскольку внутри находятся лакокрасочные изделия, кроме того сложная планировка здания», — отметили в ведомстве.

Площадь пожара на складе с лакокрасочными изделиями сейчас составляет 3 тыс. кв. м, на месте работают более 130 специалистов и 38 единиц техники.

Пожар на складе в Богородском городском округе начался утром 21 августа. МЧС сообщала, что загорелось административно-складское здание на ул. Ильича, д. 1, к. 2, тогда площадь пожара составляла 2 тыс. кв. м.

ТАСС сообщал, что на складе находится производство лакокрасочных изделий, позднее информацию подтвердило МЧС. Очаг пожара находится на втором этаже.