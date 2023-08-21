К тушению пожара на складе с красками в Подмосковье привлекли вертолеты
Для ликвидации пожара на складе в Богородском городском округе Московской области привлекли два вертолета. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Возгорание тушат вертолет Ка-32 МЧС России и еще один Ка-32 Московского авиационного центра.
«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, поскольку внутри находятся лакокрасочные изделия, кроме того сложная планировка здания», — отметили в ведомстве.
Площадь пожара на складе с лакокрасочными изделиями сейчас составляет 3 тыс. кв. м, на месте работают более 130 специалистов и 38 единиц техники.
Пожар на складе в Богородском городском округе начался утром 21 августа. МЧС сообщала, что загорелось административно-складское здание на ул. Ильича, д. 1, к. 2, тогда площадь пожара составляла 2 тыс. кв. м.
ТАСС сообщал, что на складе находится производство лакокрасочных изделий, позднее информацию подтвердило МЧС. Очаг пожара находится на втором этаже.