В Астрахани мальчик утонул в бассейне аквапарка

В Астрахани четырехлетний мальчик утонул в бассейне на территории развлекательного комплекса «Парк Планета» по улице Николая Островского, сообщает региональный СК.

По данным ведомства, мальчик находился в аквапарке с мамой, братом и сестрами. Ребенок скатился с горки в бассейн, находясь без присмотра, и начал тонуть. Ребенка вытащили, после чего начали оказывать первую помощь. «Прибывшие на место происшествия медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика не удалось», — говорится в сообщении.

Следователи начали процессуальную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в СК.

В конце июля четырехлетний ребенок утонул в аквапарке в Ростове-на-Дону.

По данным следствия, 26 июля мальчик вместе со своей семьей находился в аквапарке, расположенном на бульваре Комарова в Ростове-на-Дону. «В ходе отдыха ребенок плавал в бассейне. Спустя некоторое время мальчика обнаружили в бассейне без сознания. Несмотря на проведенные медицинскими работниками реанимационные мероприятия ребенок скончался», — сообщили в СК. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека).