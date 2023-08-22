Российские исполнители рассказали о работе с Тото Кутуньо

Тото Кутуньо (Фото: Виктор Дмитриев / Global Look Press)

Российские артисты, которые выступали с итальянским певцом Тото Кутуньо, рассказали РБК, каким он был при жизни.

«Он был потрясающий человек, не чета нашим некоторым певцам, потому что иностранные певцы всегда очень коммуникабельны и нет столько пафоса, сколько у наших певцов», — поделился музыкант Сергей Пенкин. Артисты выступали в дуэте в Кремле — пели песню Кутуньо на двух языках.

«В нем был итальянский код жизни, такое гурманство, красота мелодий, красота сердца и желание отдать это сердце всему миру, всем нам. Поэтому это очень прискорбная новость», — рассказала оперная певица Любовь Казарновская. Она познакомилась с Кутуньо на съемках программы «Точь-в-точь». Казарновская добавила, что певец любил Россию, в особенности — русских женщин, чьей красотой восхищался.

Актриса театра и кино Вероника Агапова, которая впервые вышла на сцену именно с Кутуньо, назвала его «отзывчивым человеком». «Он всегда поддерживал, помогал на сцене и в танец куда-то утаскивал. Никогда не было такого чувства, что я пою с легендой и мы отдельно», — рассказала артистка.

Тото Кутуньо умер 22 августа. Он скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Итальянец часто выступал в России.

Кутуньо прославился в 1980-х песней L’italiano, а в 1990-м выиграл «Евровидение» с синглом Insieme:1992 о европейском единстве. IL Fatto Quotidiano называет Кутуньо одним из самых успешных итальянских певцов — было продано более 100 млн пластинок с его песнями.