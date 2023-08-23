Ракова сообщила детали обновленного рейтинга городских поликлиник

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти опубликовали обновленный рейтинг городских поликлиник, сформированный на основе масштабного опроса более чем 100 тыс. пациентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, правительство столицы придерживается высоких требований при организации медицинской помощи и выстраивании взаимоотношений «врач-пациент». Как раз для того, чтобы оценить эффективность этой работы и при необходимости ее скорректировать, и публикуется рейтинг поликлиник. Таким образом, москвичи могут составить свое мнение о работе медорганизаций в разрезе ценностей и принципов, которые сформированы совместно с медицинским и пациентским сообществами.

«Они охватывают все аспекты — начиная от профессионализма и командной работы медперсонала и заканчивая формированием доброжелательной атмосферы, — подчеркнула Ракова. — Мы стремимся создать такие условия, в которых пациенты будут чувствовать себя комфортно, станут активнее заботиться о своем здоровье и вовремя посещать специалистов».

Полные результаты по всем взрослым поликлиникам столицы опубликованы на сайте столичного депздрава. По итогам обновленного рейтинга лидером стал филиал № 1 городской поликлиники № 220.

Главный врач этого медучреждения Андрей Федорук отметил, что лидирующая позиция в рейтинге — это большая честь для всего коллектива.

«Такой результат является подтверждением того, что наш подход к оказанию медицинской помощи, основанный на профессионализме, доброжелательности и уважении к каждому пациенту, действительно работает, — заявил главврач городской поликлиники № 220. — Мы постоянно стремимся к совершенству, используя современное оборудование и последние медицинские технологии. Искренне рады, что наши усилия оценены нашими пациентами. Мы продолжим работу в этом направлении, чтобы и дальше повышать качество медпомощи для всех наших пациентов».

Ранее вице-мэр Ракова сообщила, что столичное правительство уделяет серьезное внимание развитию медицинской инфраструктуры. Так, сейчас достраивается 1 млн кв. м медучреждений, активно проводится ремонт поликлиник по новому стандарту — 100 зданий уже готовы и открыли свои двери для пациентов, еще около 100 заработают в ближайшее время, впоследствии реконструкции подвергнутся еще 140 городских поликлиник.