Ракова рассказала о решениях Москвы по поддержке здорового образа жизни

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В ходе пленарного заседания, которым 2 августа открылся московский конгресс Urban Health, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о формировании в столице здорового города, поддержке среди москвичей здорового образа жизни, а также об изменениях в городском здравоохранении, произошедших за последние годы. По ее словам, принципы Urban Health, ориентация на здоровья горожан, лежат в основе всех перемен, произошедших за недавнее время в столице. При создании и реализации любых проектов, в том числе в строительстве, благоустройстве и экологии, городские власти основываются на том, как это улучшит ситуацию со здоровьем людей.

«Здоровые люди — это те, у кого сформирована культура следить за своим здоровьем, вовремя проверяться и правильно лечиться на ранних стадиях при наличии хронических заболеваний, — отметила вице-мэр. — Но всё ли мы, как государство, сделали для того, чтобы люди могли легко, быстро и эффективно проверить свое здоровье? Сформировали ли мы такой уровень доверия между населением и государственной системой здравоохранения, чтобы человек не тянул до последнего, а пришел в медучреждение? Исходя из этих двух вопросов мы строим всю систему развития медицинской помощи в Москве».

По словам Раковой, серьезное внимание уделяется и развитию медицинской инфраструктуры. Так, сейчас достраивается 1 млн кв. м медучреждений, активно проводится ремонт поликлиник по новому стандарту — 100 зданий уже готовы и открыли свои двери для пациентов, еще около 100 заработают в ближайшее время, впоследствии реконструкции подвергнутся еще 140 городских поликлиник. «Новые медучреждения — места, где много света и воздуха, где медицинская мебель вообще не похожа на медицинскую, и, когда вы заходите, это больше напоминает отель, — добавила заммэра Ракова. — Создавая медицинские мощности, мы меняем представление о медицинских объектах, стираем негативный опыт прошлого. При этом мы пересматриваем все подходы к организации работы, полностью меняем культуру и форматы коммуникации между врачами и пациентами». Ракова уверена, что уже через пять—семь лет получится изменить паттерны поведения горожан благодаря снятию психологических барьеров и выстраиванию доверия между медицинской системой и москвичами.

Конгресс Urban Health проходит в Гостином Дворе 2–3 августа в рамках ежегодного Московского урбанистического форума. Ранее на этой неделе вице-мэр Ракова сообщила детали программы конгресса: за два дня пройдут десятки мероприятий по четырем направлениям, которые относятся к поддержанию медицинской инфраструктуры и здорового образа жизни в мегаполисе. В конгрессе примут участие ряд иностранных гостей, включая полномочного представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович, мэра индийского города Индаур Пушьямитру Бхаргава, руководителя Центра урбанистики Астаны Еднара Базыкена и других.