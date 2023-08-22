В Росздравнадзоре гарантировали наличие «Зепатира» в 2024 году

Росздравнадзор: решение MSD не повлияет на поставки «Зепатира» в следующем году

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Решение американской компании MSD прекратить поставки препарата «Зепатир» для лечения гепатита «С» не повлияет на его наличие в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

«Письмо прислали 7 июля 2023 года. В письме указано, что данное решение не повлияет на поставки препарата [«Зепатир»], запланированные в 2024 году», — говорится в сообщении.

О прекращении поставок 22 августа написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Росздравнадзор. В письме компания заверила, что поставки в следующем году будут реализованы по плану, поскольку MSD обязана уведомить о прекращении поставок за год.

«Зепатир» применяют для лечения гепатита С первого, третьего и четвертого генотипов у взрослых. По данным экспертов «Здравресурса», в 2022 году его доля в схемах лечения, оплаченных государством, составила 19% (1,06 млрд руб.), с начала 2023 года — 18% (718 млн руб).

В пресс-службе Минздрава России РБК заявили, что рисков для пациентов из-за решения вывести препарат с российского рынка нет, он не является незаменимым.

«Данное решение не окажет влияния на доступность терапии гепатита С в России, препарат не является незаменимым или уникальным», — рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что в России зарегистрированы «все имеющиеся в мире» препараты от гепатита С, перебоев с их поставками нет.