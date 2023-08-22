branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 102,57 (0) Инвестиции, 15:54 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 94,14 (0) Инвестиции, 15:54
Reuters сообщил о первом газовозе «Газпрома» на Северном морском пути Бизнес, 16:39
Акции ЛУКОЙЛа выросли на 6% на фоне возможного выкупа бумаг у иностранцев Инвестиции, 16:30
Тиньков назвал бредом идею Галицкого об 11 воспитанниках в старте Спорт, 16:29
«Интерфакс» узнал о планах ЛУКОЙЛа выкупить 25% акций у нерезидентов Бизнес, 16:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:22
К ливийскому маршалу Хафтару впервые прибыла делегация Минобороны Политика, 16:20
Верховный суд уточнил нормы продажи подвалов на торгах Недвижимость, 16:18
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
«Сбер» выдал кредит через ЦФА на 100 млн руб. с реальным залогом Крипто, 16:18
Россияне стали вдвое реже хранить деньги в долларах Финансы, 16:11
Хоккеист НХЛ белорусского происхождения получил тюремный срок Спорт, 16:10
Цены на газ в Европе превысили $500 за 1 тыс. кубометров Инвестиции, 16:09
Тимати предложил выкупить обанкротившуюся в России сеть Domino's Pizza Бизнес, 16:09
Военные показали, как потопили катер ВСУ у газодобывающих установок Политика, 16:04
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 16:00
Общество ,  
0 

В Росздравнадзоре гарантировали наличие «Зепатира» в 2024 году

Росздравнадзор: решение MSD не повлияет на поставки «Зепатира» в следующем году
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Решение американской компании MSD прекратить поставки препарата «Зепатир» для лечения гепатита «С» не повлияет на его наличие в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

«Письмо прислали 7 июля 2023 года. В письме указано, что данное решение не повлияет на поставки препарата [«Зепатир»], запланированные в 2024 году», — говорится в сообщении.

О прекращении поставок 22 августа написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Росздравнадзор. В письме компания заверила, что поставки в следующем году будут реализованы по плану, поскольку MSD обязана уведомить о прекращении поставок за год.

«Зепатир» применяют для лечения гепатита С первого, третьего и четвертого генотипов у взрослых. По данным экспертов «Здравресурса», в 2022 году его доля в схемах лечения, оплаченных государством, составила 19% (1,06 млрд руб.), с начала 2023 года — 18% (718 млн руб).

В пресс-службе Минздрава России РБК заявили, что рисков для пациентов из-за решения вывести препарат с российского рынка нет, он не является незаменимым.

«Данное решение не окажет влияния на доступность терапии гепатита С в России, препарат не является незаменимым или уникальным», — рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что в России зарегистрированы «все имеющиеся в мире» препараты от гепатита С, перебоев с их поставками нет.

Читайте на РБК Pro
Молодость ушла: как распознать кризис среднего возраста
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес
Пить алкоголь чаще раза в неделю — уже зависимость. Что может помочь
Акции компаний США бьют рекорды. Но сколько они реально стоят
Теги
MSD Росздравнадзор гепатит
Материалы по теме
MSD прекратит поставлять в Россию препарат от гепатита C
Общество
MSD перестанет поставлять в Россию препарат для пациентов с ВИЧ
Бизнес
«Коммерсантъ» узнал о прекращении поставок вакцин MSD от оспы и кори
Бизнес