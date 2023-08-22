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Следователи оценят действия сотрудников BelkaCar из-за шприца в машине

Следователи проверят действия сотрудников BelkaCar в деле об уколовшемся шприцем ребенке
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Следователи по делу об уколе ребенка шприцем со следами наркотиков в машине каршеринга BelkaCar планируют дать оценку действиям сотрудников компании. Об этом РБК рассказали источники, близкие к МВД и к территориальному отделу полиции.

Среди мероприятий, которые намечены на ближайшее время, значатся следующие:

  • опрос сотрудников каршеринга;
  • получение заключения медэкспертизы;
  • правовая оценка действий лиц компании, которые несут ответственность за ненадлежащее оказание услуг;
  • генетическая экспертиза иглы;
  • другие необходимые действия в ходе проверки;

Следствие уже направило запрос в BelkaCar, были изъяты и изучены записи с камер видеонаблюдения, планируется установить также очевидцев происшествия.

Ранее в компании сообщили РБК, что сотрудничают со следствием, но не могут разглашать всех деталей расследования.

Инцидент произошел 18 августа: десятилетний ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом, который был воткнут в заднее сиденье автомобиля каршеринга. Родители обратились в больницу и в органы МВД, которые отправили шприц на экспертизу. Оказалось, что в шприце были следы наркотического вещества — мефедрона.

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Главное управление Следственного комитета по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 228.1 Уголовного кодекса (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Теги
машина уголовное дело BelkaCar
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