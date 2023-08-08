В России появилась двухрублевая монета памяти поэта Расула Гамзатова

Фото: Банк России

Банк России выпустил в обращение памятную монету, посвященную советскому поэту Расулу Гамзатову.

«Его книги выходили миллионными тиражами на разных языках мира. Многие его стихи легли в основу песен. Одна из них — «Журавли» — стала символом памяти о солдатах, которые погибли в годы Великой Отечественной войны», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

Номинал монеты — 2 руб., она изготовлена из серебра. Масса драгоценного металла в монете — 15,55 г.

На лицевой стороне монеты изображен герб России и обозначен ее номинал. На оборотной — рельефный портрет Гамзатова, изображение летящих журавлей, факсимиле подписи поэта и годы его жизни — 1923–2003.

Монета выпущена тиражом 5 тыс. экземпляров.

В июле Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету с портретом лидера группы «Кино» Виктора Цоя. В сообщении ЦБ певец был назван «кумиром своего времени», чьи песни «стали символом эпохи перестройки».



Виктор Цой на монете изображен с микрофоном в руке на фоне «гитары с символическими языками пламени». Вопреки фанатскому утверждению «Цой жив!», на монете указан и год гибели певца в автокатастрофе — 1990-й.



Монета с портретом Цоя была выпущена с номиналом 3 руб. тиражом 5 тыс. штук, она весит 31,1 г.



В 2018 году ЦБ выпустил в обращение серебряную монету с портретом Владимира Высоцкого. Однако та весила 169 г и имела номинал 25 руб.