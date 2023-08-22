Киев запретил иностранным журналистам находиться на линии фронта

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Власти Украины запретили иностранным журналистам находиться на линии боевого соприкосновения без письменного разрешения главы Генштаба ВСУ Валерия Залужного, сообщает швейцарская газета Le Temps.

По данным издания, данные меры приняты на фоне больших потерь украинской армии, которая пытается прорвать российскую оборону.

В предыдущий раз аналогичный запрет действовал в сентябре 2022 года, когда ВСУ проводили ряд операций на харьковском направлении.

Источник газеты допустил, что сейчас военное руководство Украины пытается скрыть от СМИ «крупное наступление, о котором следует молчать».

Минобороны Украины обвинило СМИ в ударах по 82-й бригаде ВСУ Политика

Накануне замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что сообщения СМИ о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ привели к пяти авиационным ударам по ней за сутки.

Она напомнила, что публикация данных о перемещении или расположении ВСУ, которая не размещалась в открытом доступе Генштабом или Минобороны Украины, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что ВСУ задействовали в районе населенного пункта Работино в Запорожской области 82-ю десантно-штурмовую бригаду, укомплектованную бронемашинами Marder и Stryker, а также танками Challenger 2.

С начала конфликта на Украине погибли или получили ранения десятки журналистов. Так, в мае AFP сообщило о гибели 32-летнего видеожурналиста Армана Сольдена, который попал под ракетный обстрел под Артемовском.

В середине июля американский видеожурналист AFP Дилан Коллинз был ранен при атаке беспилотника во время съемки репортажа в лесистой местности недалеко от Артемовска.

Официально украинские власти не сообщают о потерях в боях, называя эту информацию секретной. Ее разглашение может помочь противнику разгадать дальнейшие действия армейского руководства, объясняли в Киеве.