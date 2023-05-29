В Новокузнецке самолет авиакомпании Nordwind выкатился за пределы взлетной полосы

В Новокузнецке Boeing выкатился за пределы взлетной полосы

Фото: zstproc / Telegram

В аэропорту Новокузнецка самолет авиакомпании Nordwind выкатился за пределы взлетной полосы, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

Пострадавших нет. Самолет Boeing 737-800 должен был выполнить рейс из Новокузнецка в Санкт-Петербург.

«Сотрудники аэропорта предпринимают все меры для скорейшего вылета рейса», — сказали в пресс-службе.

Транспортная прокуратура начала проверку инцидента. По данным ведомства, на борту самолета находились 157 пассажиров, из них 17 детей. Пассажиров разместили в здании аэровокзала.

В марте самолет, который выполнял рейс из Мурманска в Архангельск, выкатился за пределы взлетной полосы.На борту были 52 человека, включая трех членов экипажа, никто не пострадал. Тогда пассажиров вернули из самолета в аэропорт.

Воздушное судно принадлежало авиакомпании «Северсталь». Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку случившегося.