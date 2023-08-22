КНДР уведомила Японию о датах запуска своего спутника

КНДР уведомила Японию о планах запустить собственный спутник с 24 по 31 августа

Северная Корея планирует запустить в космос спутник в период с 24 по 31 августа, об этом Пхеньян уведомил японскую сторону, сообщает Kyodo со ссылкой на правительство Японии.

Премьер-министр страны Фумио Кисида поручил принять все необходимые меры для сбора и анализа информации по этому поводу, говорится на сайте японского правительства. Кисида призвал партнеров Японии, в том числе США и Южную Корею, вместе с Токио потребовать от КНДР остановить пуск. Также премьер поручил подготовиться «к непредвиденным обстоятельствам».

В мае КНДР уже запускала свой первый разведывательный спутник «Маннигён-1» на ракете-носителе «Чхоллима-1», однако пуск был неудачным: летательный аппарат упал в Желтое море. Аппарат был нацелен на слежку за передвижением армии США.

Проблемы возникли при запуске второй ступени ракеты-носителя. Национальное агентство космического развития КНДР объяснило их ненадежностью и нестабильностью системы двигателя, а также характеристик топлива.

Япония, Южная Корея, США и Совет Безопасности ООН осудили пуск. После этого заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии КНДР и сестра главы государства Ким Ё Чжон заявила, что страна продолжит «принимать упреждающие меры для осуществления всех законных прав суверенного государства», в том числе запускать военные разведывательные спутники.