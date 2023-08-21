Трех девочек и тела их родителей нашли в квартире в Асбесте

Тела мужчины и женщины нашли в квартире в Асбесте Свердловской области, передает E1.RU со ссылкой на главу пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых,. Там же, по информации ведомства, живыми нашли трех детей — девочек в возрасте до пяти лет.

О ситуации стало известно утром 21 августа, сообщил Горелых.Тела погибших находились на кухне квартиры в доме на проспекте Ленина, где пара жила вместе с детьми. В помещениях не было беспорядка, уточнил собеседник издания.

Погибшими оказались ранее судимый за причастность к кражам, грабежу и незаконному обороту наркотиков мужчина, 1990 года рождения, и его жена, 1991 года рождения, также судимая за причастность к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, сказал Горелых.

Накануне в гостях у умерших были родственники, отметил Горелых. Члены семьи сообщили, что супруги вели себя адекватно и вечером вместе готовили ужин. «Вероятнее всего, что-то произошло поздним вечером или ночью, когда родственники ушли к себе домой», — допустил Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя свердловского управления Следственного комитета Александр Шульга, на телах погибших, предварительно, не было обнаружено признаков насильственной смерти. Данных о причастности третьих лиц также нет, уточнил он. Ведомство начало проверку по факту произошедшего.

Двух старших девочек, по словам Горелых, сотрудники МВД передали в социальное учреждение, еще одну, младшую, направили к медикам для обследования. Младшим девочкам, по данным E1.ru, полтора и четыре года, а старшей — пять лет.