ВЦИОМ сообщил, что почти 40% россиян не откладывают деньги
Доля россиян, которые не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды, за 10 лет сократилась на 14 п.п. и теперь составляет 39%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Почти половина (44%) респондентов сказали, что откладывают деньги после всех необходимых трат. Лишь 14% сначала откладывают, а потом распределяют оставшиеся средства на текущие нужды. При этом:
- сначала откладывают, а потом тратят чаще всего люди в возрасте 18-24 (21%) и 25-34 лет и жители городов с численностью от 100 тыс. до 500 тыс. (19%).
- Подход «трачу и ничего не откладываю» больше характерен для женщин (42%), чем для мужчин (36%). Такой стратегией руководствуются россияне 25-59 лет (41-44%), жители населенных пунктов с численностью населения ниже 500 тыс., в том числе сел.
- Тратят, а затем откладывают чаще мужчины (48%). С таким подходом согласились 51% россиян в возрасте от 18 до 24 лет и половина опрошенных старше 60 лет, 55% жителей городов-миллионников и 47% респондентов из городов с численностью населения от 500 тыс. до 950 тыс.
Выбор зависит и от потребительского статуса: те, у кого он высокий, чаще предпочитают третий вариант (60%), а россияне с низким потребительским статусом — второй (72%).
«Свободные» деньги после всех расходов в течение месяца остаются у 60% россиян — на 4 п.п. больше, чем в 2012 году. Жители страны распоряжаются ими по-разному:
- большинство — 22% — хранят их в наличных рублях;
- 19% — кладут на срочный вклад в банке под процент;
- 12% — кладут на счет до востребования или текущий счет в банке;
- 5% вкладывают в собственный бизнес;
- 4% покупают акции, 3% — иностранную валюту;
- лишь 1% опрошенных делает взносы в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
«Модель распоряжения «свободными» средствами в большей степени обусловлена уровнем дохода, полом, возрастом, образованием и урбанизованностью. Мужчины, жители столиц и городов-миллионников, а также граждане с широкими потребительскими возможностями используют в целом больше вариантов вложения денег, чаще прибегают к современным способам инвестирования или вложению в собственный бизнес», — отмечает ВЦИОМ.
Так, «свободные» деньги чаще отсутствуют у женщин, чем у мужчин (47% против 32%). Такая проблема характерна для жителей небольших населенных пунктов и россиян с низким потребительским статусом.
Мужчины чаще вкладываются в ценные бумаги и развитие собственного бизнеса (по 7% против 2 и 3% у женщин соответственно). Они же чаще предпочитают хранить наличность в рублях (27% против 18% среди женщин). Такой вариант выбирают граждане со средним образованием (34%), жители небольших городов с численностью меньше 500 тыс. (25-29%) и россияне со средними потребительскими возможностями (27%).
По сравнению с 2012 годом люди стали реже хранить деньги дома и чаще прибегать к срочным вкладам в банке. Услугами банков сейчас пользуется 92% россиян (на 21 п.п. больше, чем десять лет назад). Выросла популярность страховых организаций (26% против 15% в 2012-м), НПФ (14% против 4%). Банковские услуги одинаково востребованы во всех возрастных группах.
Опрос проводился в онлайн-формате 11 августа, в нем поучаствовали 1600 совершеннолетних россиян.