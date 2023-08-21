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В Петербурге нашли живой пропавшую накануне двухлетнюю девочку

Пропавшую двухлетнюю девочку в Санкт-Петербурге нашли живой после ночи поисков
Фото: Al.geba / Shutterstock
Фото: Al.geba / Shutterstock

В Санкт-Петербурге пропавшую накануне двухлетнюю девочку нашли живой, сообщают 78.ru и «Фонтанка».

«Фонтанка» пишет, что ребенка нашли в троллейбусном парке. По данным 78.ru, сейчас девочка находится в больнице вместе с матерью.

Пресс-служба главного управления МВД по региону рассказала ТАСС, что девочку нашли на станции техобслуживания.

«Сотрудники нашли девочку. Были проинформированы все наружные наряды полиции, при изучении камер наблюдения было установлено, что предположительное место нахождения ребенка — станция техобслуживания на улице Стасовой, дом 14, где работает приятель сожителя матери, с которым мужчина накануне распивал спиртные напитки», — рассказал собеседник агентства.

Девочка пропала 20 августа, в полицию обратилась ее мать. Она сообщила, что ребенок пропал в районе дома 65 на проспекте маршала Блюхера.

Как писала «Комсомольской правда — Санкт-Петербург», мать оставила девочку под присмотром своего молодого человека, поскольку сама попала в больницу. Издание указывает, что мужчина пошел гулять с девочкой в пьяном состоянии и потерял ее из виду.

К поискам девочки помимо полиции привлекли ГИБДД, Росгвардию, а также волонтеров отряда «ЛизаАлерт».

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Ранее, 16 июля, на траве под окнами дома на Сельскохозяйственной улице в Москве нашли годовалого мальчика. На кадрах, которые показала прокуратура, было видно, что ребенок в памперсе лежит на траве на тканной подстилке, а под головой у него пакет с продуктами.

Плач малыша услышала проходившая мимо женщина, которая вызвала экстренные службы, сообщили в прокуратуре. Мальчика госпитализировали. Видимых повреждений на его теле не обнаружили. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой нашли мать ребенка. Ею оказалась 24-летняя женщина, живущая в доме рядом. Она рассказала, что находилась вместе с ребенком в квартире и уснула, а оставленный без присмотра мальчик выпал из окна с четвертого этажа.

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