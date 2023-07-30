Водитель и гид погибли в ДТП с грузовиком и автобусом с туристами из Казахстана в Турции

Водитель и гид погибли в ДТП с туристическим микроавтобусом в Турции

Фото: Defne Karadeniz / Getty Images

Туристический микроавтобус и грузовик столкнулись в окрестностях города Аланья на юге Турции, в результате погибли два человека, еще 12 пострадали, передает Haber Turk.

Экскурсионный автобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик на светофоре на трассе D-400 в районе поселка Окурджалар, передает газета. Автобус протаранил заднюю часть фуры. В результате погибли водитель микроавтобуса и гид, гражданин Украины, пишет издание.

В аварии пострадали 12 туристов, шесть из них получили тяжелые травмы. Всех пострадавших доставили в больницы Аланьи и курортного города Манавгат.

Son Dakika и Haberler сообщают о десяти пострадавших. По их данным, в микроавтобусе ехали в общей сложности 12 туристов из Казахстана.

Как уточняет Son Dakika, погибший гид — женщина. Авария, отмечает портал, произошла утром, когда автобус с туристами следовал из Аланьи в аэропорт Антальи через Манавгат.

Водителя грузовика доставили в полицию для допроса.