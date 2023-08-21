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Из здания VK Stadium эвакуировали около тысячи человек после подтопления

Около тысячи человек эвакуировали из здания VK Stadium после подтопления

В Москве людей эвакуировали из здания VK Stadium после подтопления, сообщили РБК в пресс-службе концертной площадки.

«Произошел сбой в работе ливневой системы, с нарушением герметизации одной из труб. Ситуация была своевременно локализована, гости эвакуированы, пострадавших нет. Протечка устранена, ведутся профилактические работы», — сообщили в VK Stadium. В пресс-службе добавили, что 21 августа «площадка будет работать в штатном режиме».

По данным Baza и Mash, из здания эвакуировали около тысячи человек после того, как ливень пробил крышу.

Mash опубликовал видео того, как люди покидали помещение. По информации телеграм-канала, в это время на концертной площадке свой день рождения отмечала компания Agenyz, которая занимается биохакингом, онлайн-обучением, а также продажей косметики.

20 августа Москва обновила суточный рекорд по количеству осадков, сообщал синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Из-за сильных дождей в городе подтопило вестибюль станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии и торговый центр «Парк 11»

Из-за подтопления проезжей части было перекрыто движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели.

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Теги
ливень эвакуация подтопление
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