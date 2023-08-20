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Музыканта Горана Бреговича не пустили в Молдавию

Музыкант Брегович сообщил об отказе во въезде в Молдавию без объяснения причин
Горан Брегович
Горан Брегович (Фото: Domenico Cippitelli / LiveMedia / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Музыканта Горана Бреговича и его группу не пустили в Молдавию, где они должны были выступить на музыкальном фестивале Gustar, передает TV8 со ссылкой на организаторов мероприятия. Брегович подтвердил эту информацию в своем Instragram (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена).

«К сожалению, их не пустили в Республику Молдова, когда они уже приземлились в Международном аэропорту Кишинева», — сообщили организаторы.

Брегович заявил, что во въезде ему отказали без объяснения причин и он разочарован решением молдавских властей. По его словам, у него «никогда и нигде не было никаких трудностей» с гастролями.

TV8 пишет, что погранслужба Молдавии на момент публикации не ответила на запрос. МИД Сербии запросил разъяснения у молдавских коллег, передает RTS. Глава сербской дипломатии Ивица Дачич отметил, что Брегович выступал по всему миру и никогда не сталкивался с такими проблемами при посещении какой-либо страны.

Горан Брегович родился 22 марта 1950 года в Сараево (тогда Югославия, ныне — Босния и Герцеговина). Он известен своей по своей рок-группе Bijelo Dugme и написанием музыки к фильмам, в том числе для нескольких картин режиссера Эмира Кустурицы.

В апреле 2015 года несколько концертов Бреговича отменили на Украине. До этого Киев заявлял, что музыканту могут запретить въезд в страну из-за выступления в Крыму.

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Концерт Бреговича в Севастополе состоялся в марте 2015 года, «Я раньше выступал в Крыму и для меня большая честь иметь здесь зрителей», — говорил он. В ответ на вопрос, не беспокоится ли он, что за выступлением на полуострове может последовать срыв концертов в Европе, он сказал, что ему «все равно». Исполнитель также сказал, что не боится санкций, поскольку он «из Сараево».

Теги
Горан Брегович Молдавия отказ во въезде
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