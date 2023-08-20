Экс-участница шоу «Пацанки» погибла в Рязани

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Женщина погибла, выпав из окна квартиры 22-этажного дома в Рязани, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Рязанской области

«Железнодорожным межрайонным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки в связи с выпадением из окна 22-го этажа женщины на улице Чкалова в Рязани», — сказала собеседница агентства.

Как сообщает местный портал YA62.ru, погибла участница седьмого сезона шоу «Пацанки» Юлия Михайлова. Об этом же пишут телеграм-каналы «112», SHOT, а также Mash со ссылкой на тетю девушки.

РБК направил запросы в СУ СК России по Рязанской области, в «Газпром-Медиа Холдинг».

29 июня в Москве из окна квартиры выпал актер Николай Ефремов, сын Михаила Ефремова. Прибывшим медикам он сказал, что это произошло случайно, сообщал источник ТАСС. По данным «Известий», актера доставили в реанимацию с сочетанной травмой головы, врачи провели ему срочную операцию. Также у него был закрытые переломы правого бедра и таза.

10 августа Николая Ефремова выписали из больницы, медики оценили его состояние как удовлетворительное и решили, что актер может продолжить лечение амбулаторно, уточнял Mash.