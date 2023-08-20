Два человека погибли на турбазе в Калужской области из-за падения дерева

Два человека погибли на базе отдыха «Митино» в Тарусском районе Калужской области из-за падения дерева на палатки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ночь на 20 августа, около 1:00 мск, дерево упало на туристические палатки на территории базы отдыха, в результате погибли 43-летний мужчина и шестилетняя девочка, сказано в сообщении. Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). По этой части статьи грозит до десяти лет лишения свободы.

В сообщении Следственного комитета указано, что погибшему 49 лет. Девочка, по данным прокуратуры, умерла от полученных травм в больнице. Также в результате падения дерева пострадали еще четыре человека, их госпитализировали, уточнили в СК.

На территории базы отдыха проходил слет байкеров. «Отдыхающие установили на территории базы палатки. В ночь на воскресенье в результате грозы и удара молнии были повалены деревья, которые упали в том числе на палатки», — сообщили в СК. О том, что на базе проходил байкерский фестиваль, заявил и глава администрации Тарусского района Михаил Голубев. Ураган, по его словам, повалил в парке много деревьев.

Управление МЧС по Калужской области сообщало, что 20 августа в регионе не прогнозируется неблагоприятных погодных явлений. Сначала ведомство сообщило, что в области ожидаются кратковременные дожди с порывами ветра 4–9 м/с. Однако позднее главк выпустил штормовое предупреждение и заявил о сильном дожде с грозой и градом, а также порывах ветра до 15 м/с. О неблагоприятной погоде 19 августа также не сообщалось.